Líder talibã reage a palavras “bárbaras” do príncipe Harry

O príncipe Harry sempre assegurou que a sua prioridade é proteger a família. Mas dizer que não se envergonha de ter matado 25 talibãs não será, certamente, a melhor forma de fazê-lo.A revelação, feita na sua polémica autobiografia ‘Spare’, já levou o líder talibã Anas Haqqani a reagir. “Senhor Harry, aqueles que matou não eram peças de xadrez, eram humanos. Tinham famílias que esperavam pelo seu regresso”, escreveu no Twitter, acrescentando: “Entre os assassinos de afegãos, poucos têm a decência de revelar a sua consciência e confessar os seus crimes de guerra.”

Revelações “grosseiras”



No seu livro, Harry admite que, nas duas missões que realizou ao Afeganistão, não pensava nos 25 combatentes talibãs que matou como “pessoas”, mas como “peças de xadrez” que tinham de sair do “tabuleiro”. “Não era algo que me enchia de satisfação, mas também não me envergonhava”, admitiu.





Segundo Tim Collins, coronel da reserva do Exército britânico, as revelações de Harry são “grosseiras”. Diz ainda que ele não devia falar publicamente sobre as suas missões militares porque está a colocar-se em perigo. “Harry agora voltou-se contra a sua outra família, os militares. Não é assim que nos comportamos no Exército”, disse o coronel, considerando que o livro é um “golpe trágico para ganhar dinheiro”.



Não foi o padrinho

Afinal, Harry não foi padrinho de casamento de William. No seu livro, o neto de Isabel II revela que o irmão não quis que ele fizesse um discurso, pelo que escolheu antes os amigos James Meade e Thomas van Straubenzee. Harry revela ainda que o irmão estava "bêbado" a poucas horas do casamento.