“Lido bem com o meu corpo”: Marisa Pérez não põe de lado ideia de fazer topless

A atriz e modelo adora as praias nacionais mas confessa que também adora viajar nesta altura do ano.– Dentro e fora de Portugal, gosto muito do nosso país mas é bom abrirmos horizontes e conhecermos novas culturas.– Fico sempre muito dividida com esta questão. Adoro a praia e o mar mas confesso que às vezes me enerva a areia.– No mar, entrada a três tempos. No que diz respeito à vida, sou de mergulhos de cabeça, pois sou impulsiva, apesar de tentar contrariar isso.– É uma hipótese. Lido bem com o meu corpo. Existem sempre coisas que gostaríamos de alterar, no entanto, não tenho problemas com isso.– Obrigatório no verão só mesmo o sol e o calor, claro. Dispensável é tudo aquilo que eu já dispenso o resto do ano.– Acho que há tempo e momentos para tudo.– Isso depende das pessoas ou das fases da vida de cada um. Mas no verão, em geral, a maior predisposição para tal deve ser de a lua estar mais brilhante.– Vou variando entre calção e top, body ou uma simples camisa de noite.– Qualquer cocktail cai bem, com uma boa companhia.– Ui, faltam tantos sítios por conhecer, mas quero muito ir a Cuba e à Jordânia.– Recarregar baterias. O sol traz sempre boas energias!Marisa Pérez tem 29 anos e ficou conhecida por participar nos ‘Morangos com Açúcar’, da TVI.Depois, seguiram-se outros projetos na televisão nacional como ‘Deixa que te Leve’. Paralelamente à representação, faz trabalhos como modelo.Entretanto, licenciou-se em Ciências da Comunicação.