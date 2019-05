13:39

Parece que faltou originalidade ao 'Like Me' para escolher alguns concorrentes! É que dois deles já são 'repetidos' do 'Carro do Amor'.Rita Garcês e Daniel Malheiro andaram em busca do amor, no programa da SIC, mas como não foram bem sucedidos acabaram por tentar a sua sorte no formato apresentado por Rúben Rua e Luana Piovani.A concorrente é conhecida por 'Armada em Fit', após ter perdido 35 quilos aos 20 anos. Já Daniel Malheiro tem um canal no YouTube onde fala de assuntos sobre cultura geral.'Like Me' não tem conquistado os portugueses. Esta quinta-feira, o programa foi visto por uma média de 463 900 telespectadores.