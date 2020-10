Lili Caneças abre o coração e fala da relação com a filha

Sempre de sorriso nos lábios e de gargalhada fácil, Lili Caneças foi apanhada de surpresa com uma mensagem da filha, Rita Caneças, no programa da CMTV ‘Manhã CM’ e mostrou-se emocionada.não quis deixar de dedicar-lhe umas palavras sentidas, que foram transmitidas num vídeo, em direto., disse a socialite de 76 anos, na presença dos apresentadores Nuno Eiró e Ana Pedro Arriscado.Rita não poupou elogios à mãe.É muito especial para mim e eu acho que todas as pessoas têm de saber a mãe fantástica que eu tenho. Gosto muito de si. Tudo o que me ensinou e se eu sou alguma coisa é porque lhe devo muito. Não tenho palavras. Um grande beijinho".No vídeo, carregado de emoção, pode ver-se Rita lavada em lágrimas. Nas imagens também já é percetível que o cabelo da empresária, de 50 anos, cresceu, depois de ter terminado os tratamentos em março. Rita Caneças foi confrontada com o diagnóstico do cancro em outubro de 2019. Depois, seguiu-se uma dura etapa de tratamentos e uma cirurgia. Em fevereiro, um mês antes do seu aniversário, mostrou-se otimista. "Quero agradecer a Deus e a todos os meus grandes amigos que me ajudaram nesses 10 meses. Tem sido uma viagem, mas fez-me uma mulher mais forte e muito mais feliz! Muito amor a todos", escreveu nas redes sociais.Lili Caneças tem agora motivos para sorrir e não pára de surpreender no que toca aos projetos em que se envolve. Agora, acaba de lançar um videoclipe com o músico Sérgio Rossi, e foi esse o pretexto que a levou ao programa da manhã da CMTV.A socialite esclareceu que se conheceram num programa de televisão e criaram logo empatia, daí ter aceitado participar em ‘Bandida’. Paralelamente, Lili tem apostado nas redes sociais e quer ir mais além. "Gostava de voltar à televisão para fazer uma coisa que me desse prazer, se não vou para a internet com um programa meu".