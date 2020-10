Lili Caneças afasta-se dos eventos sociais

19:05

Aos 76 anos,decidiu afastar-se da vida social. Em tempos de pandemia, a socialite prefere resguardar-se e ser cada vez mais seletiva quanto aos eventos onde marca presença. Na semana passada, por exemplo, fez questão de assistir na primeira fila à apresentação da nova coleção do estilista Gio Rodrigues, nos Jardins do Palácio da Anunciada, em Lisboa.Além de gostar de estar atualizada quanto às últimas tendências da moda, a socialite é amiga do criador e quis deixar-lhe o seu apoio., escreveu na legenda de uma imagem onde surge ao lado do estilista. O desfile foi ao ar livre e com um número muito limitado de convidados, o que fez com que Lili se sentisse segura.No entanto, este ano, por exemplo, falhou a procissão das velas no Santuário de Fátima., questionou.