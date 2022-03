Lili Caneças chora a morte do ex-marido Álvaro Caneças

06:00

Álvaro Caneças morreu, na madrugada desta sexta-feira, aos 88 anos. Foi Lili Caneças, ex-mulher, que o revelou nas redes sociais.No texto de despedida, a socialite recordou quando foi pedida em casamento por Álvaro Caneças. "Foi aqui, na Taverna do Embuçado do João Ferreira Rosa, que o meu ex-marido Álvaro Caneças me pediu em casamento no ano de 1965. Era igual ao Marcello Mastroianni, parecia saído dum filme do neorrealismo italiano, o casamento durou 17 anos e a maior felicidade foi o nascimento dos meus filhos, João e Rita", começou por escrever, tendo completado: "Hoje partiu, de madrugada. Sinto muito por vós, meus filhos… que descanse em paz."A causa da morte do empresário, que foi também casado com Jô Caneças, não foi revelada.