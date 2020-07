Lili Caneças chora morte de amigo

Lili Caneças está de luto. A socialite perdeu um dos seus melhores amigos, Paulo Pimenta, um personal trainer que a acompanhava em muitos dos eventos públicos. Nas redes sociais mostrou a sua consternação.





“O Paulo Pimenta partiu no domingo passado, e deixou um enorme vazio no meu coração. Só foi encontrado na sua casa da Quinta da Marinha, sentado no sofá, esta quarta-feira, porque vivia sozinho, vítima de um ataque de coração fulminante”, escreveu, acrescentando: “Não sofreu nada. Para nós, que o amamos, será sempre o Doce Pássaro da Juventude. Já está com a sua família em Guimarães.” Lili fez questão de partilhar algumas imagens com Paulo Pimenta, com quem garante ter passado bons momentos. “Que as portas do céu, em todo o seu esplendor, se abram para ti. Ficam as memórias.”