Lili Caneças confessa: "Tive de fazer figuras tristes para ganhar dinheiro"

Nesta altura dos acontecimentos, já só faço o que me apetece, já só faço o que quero", começou por dizer, em conversa com o 'Fama ao Minuto'.



"Tive de fazer muitas figuras tristes, como reality shows, para ganhar dinheiro, porque precisava de ganhar dinheiro.", admitiu a 'rainha' do jetset português, que participou em reality-shows como 'Quinta das Celebridades', na TVI.



, sendo ele qual for, pode fazer-se sempre com credibilidade e dar-se a volta mesmo com coisas que, às vezes, eu dizia: 'ainda bem que a minha mãe morreu e que não me está a ver fazer esta triste figura'. Eram coisas que eu percebia que não eram nada interessantes, mas que tive de fazer para ganhar dinheiro. Tinha contas para pagar", justificou Lili Caneças.



Lili mostrou ainda, que, se fosse convidada para voltar a integrar esse género de programas de televisão, não manifesta a mesma vontade. "Ganhei muito dinheiro, está no banco. Agora, se me roubarem o dinheiro todo do banco arranjo qualquer coisa. No problem [Não há problema]. Não me preocupa nada.", garantiu.





