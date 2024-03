Lili Caneças critica Luciana Abreu e acaba por ser criticada

13 mar 2024 • 16:47

Lili Caneças falou sobre o fim da rubrica 'Tertúlia', do programa 'Em Família', da TVI, ao sábado à tarde, onde juntamente com António Bravo e Susana Pinto, comentava as notícias sobre o mundo cor de rosa.A socialite, de 79 anos, culpa Zé Lopes pelo fim da rubrica social., disse Lili Caneças à 'Nova Gente'.Estas declarações da socialite foram comentadas esta manhã de quarta-feira, 13 de março, no programa 'Manhã CM', da CMTV. Léo Caeiro mostrou estar contra a socialité afirmando que Lili tem. O comentador da CMTV acrescentou ainda que esta não teme acabou por recordar uma situação que envolveu Lili Caneças e Luciana Abreu, amiga do comentador., disparou Léo Caeiro.