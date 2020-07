Lili Caneças de rastos com morte de amigo: “Triste e chocada”

Lili Caneças chora a morte do amigo de longa data e personal trainer de várias figuras públicas, Paulo Pimenta. A socialite, que está de luto, dedicou umas palavras ao amigo nas redes sociais esta quinta-feira, dia 23 de julho: "Que as portas do céu, em todo o esplendor, se abram para ti. Ficam as memórias. RIP (descansa em paz)", escreveu na legenda da fotografia em que surge abraçada ao personal trainer.

Já está sexta-feira, dia 24 de Julho, a socialite partilhou pormenores da morte do amigo. "O Paulo Pimenta partiu no domingo passado, e deixou um enorme vazio no meu coração", começou por escrever na legenda de uma fotografia antiga que partilhou ao lado do amigo.

"Só foi encontrado na sua casa da Quinta da Marinha, sentado no sofá, esta quarta-feira, porque vivia sozinho, vítima de um ataque de coração fulminante, não sofreu nada, para nós que o amamos será sempre o Doce Pássaro da Juventude… já está com a sua família em Guimarães! RIP (descanse em paz)", disse.

A socialite tinha uma relação muito próxima com Paulo Pimenta, tendo surgido juntos em vários eventos como os ‘Globos de Ouro’, da SIC.

À semelhança de Lili Caneças também outras figuras públicas prestaram homenagem ao amigo nas redes sociais, como Zulmira Ferreira e Flávio Furtado.

"Triste e chocada (…) mais um amigo que nos abandona para sempre. Paulo Pimenta não era isto que nós amigos queríamos para ti", escreveu Zulmira numa publicação na sua conta de Facebook.