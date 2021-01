Lili Caneças destroçada com morte de Rosalina e Francisco Machado: "Descansem em paz"

26 jan 2021 • 12:15

Lili Caneças recorreu às redes sociais para lamentar a morte de dois amigos de longa data, Rosalina e Francisco Machado, que morreram com 24 horas de diferença, esta segunda-feira, dia 25 de janeiro.



Destroçada com a perda dos amigos, a socialite prestou-lhes uma homenagem na sua conta de Instagram. "Rosalina e Francisco Machado, amigos de uma vida viveram e partiram juntos... Descansem em paz", escreveu na legenda da fotografia do casal.







O casal deixou um filho: João Pedro, de 49 anos.