Lili Caneças mostra como se protege do surto de coronavírus: "Nunca pensei chegar a esta idade e fazer esta figura"

"Acham isto é normal? Nunca pensei chegar a esta idade e fazer esta figura. Pelo menos ninguém me conhece, não há beijinhos, nem fotos, pronto, não há nada para ninguém", desabafou Lili, enquanto se filmava.

Faça como eu, se tiver de sair de casa numa emergência, leve um chapéu, óculos, máscara, luvas e não fale com ninguém... depois continue a quarentena, só assim poderá vencer esta guerra", escreveu ainda a 'tia de Cascais' na legenda da publicação.





Lili Caneças tem partilhado com os fãs o quanto está preocupada com a propagação do coronavírus, e garante que tem cumprido a quarentena e ficado em casa.No entanto, a socialite, de 75 anos, precisou de sair à rua devido a uma "emergência", e mostrou que se protegeu à altura. A usar máscara e luvas, Lili filmou-se em frente ao espelho e partilhou o vído nas redes sociais.