Lili Caneças recebe vacina contra Covid-19 e festeja: "Sinto-me mais poderosa"

A socialite deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estão na linha da frente ao combate à pandemia."Obrigada a todos os voluntários que foram super carinhosos".Lili recebeu a vacina esta quarta-feira, 14 de abril, e a acredita que este dia não foi apenas uma coincidência. "Foi às 11.40h do dia 14/4 na sala 4. Como nasci em 4/4, acho sempre que o 4 me dá sorte".No último ano, a ex-mulher do empresário Álvaro Caneças deu nas vistas com as suas partilhas nas redes sociais. Nunca escondeu o receio em ser infetada pelo vírus, mas tal nunca aconteceu. Lili captou atenções ao criar um rap sobre o coronavírus.