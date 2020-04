omo chegar a velho com saúde, cuidado com a alimentação, exercício físico e pelo menos 8 horas de sono... faça como eu fique em casa".





Lili Caneças revelou, esta quarta-feira, no Instagram o "segredo para chegar a velho com um ar cuidado".A socialite mostrou-se a caminhar no corredor da garagem, afirmando que o faz durante uma hora todos os dias, para se cuidar.Lili revelou ainda que vai fazer 76 anos e deixou um aviso: "Não vai ser o coronavírus que vai acabar comigo"."Os velhos têm de ser vaidosos porque aos 20 anos toda a gente é linda", alertou a socialite.Na descrição da publicação pode ler-se: "C