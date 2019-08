Lili Caneças: "Ter cuidado com o sol é fundamental”

A socialite revela-se admiradora das paisagens do nosso país, e de frequentar festas com gente animada.– Prefiro estar no nosso país. Tem sido um dos destinos mais procurados no Mundo, temos de dar o exemplo de que é o melhor para passar férias.– Prefiro praia, mas não é qualquer uma. A minha preferida é a do Guincho.– Verão quente com água quente (risos).– Sempre entrei na água a mergulhar de cabeça. Ultimamente já não é bem assim, porque a água está a ficar mais fria.– É obrigatório usar protetor solar, e não apanhar sol entre o meio-dia e as quatro da tarde. Ter cuidado com sol é fundamental. Tive um cancro de pele no olho pelo excesso de sol que apanhei durante anos. A pele tem memória. Dispenso gente chata e problemas.– Agora com a minha idade uso fato de banho, que também está super na moda.– Nunca tive preconceitos com isso. Fiz uma vez durante umas férias.– É evidente que o verão puxa para o convívio. Continuo a gostar de festas em grupo, e a divertir-me com gente jovem. A vida é um banquete que temos todos de aproveitar.–Champanhe, champanhe durante o ano inteiro.– Para ter tempo de nada fazer.