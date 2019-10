Lili em Fátima para pedir pela filha Rita Caneças está a lutar contra um cancro na mama

15:05

André Filipe Oliveira

Presença habitual na ModaLisboa, Lili Caneças não conseguiu fazer o pleno e participar nos três dias do evento. Falhou o desfile do amigo Nuno Gama, devido à viagem que fez até ao Santuário de Fátima para participar nas comemorações de outubro. "Vou a Fátima todos os anos. Fui à procissão das velas para pedir a Nossa Senhora que nos dê tudo aquilo que precisamos", disse à ‘Vidas’.



Um dos motivos prende-se com o estado de saúde da filha Rita Caneças, que está a lutar contra o cancro da mama. Tema que a socialite se rejeita a comentar: "Não digo mais nada". Quanto ao evento que reúne as preferências de vários criadores nacionais, Lili sente-se uma veterana. "Há 53 edições, a Eduardo Abbondanza, o Nuno Gama e eu somos os únicos que ainda não falhámos. Há que haver quem organize os estilistas e o público", acrescentou. Sobre as criações, a socialite desfaz-se em elogios aos jovens: "Apoio sempre a malta mais jovem. Eles são o futuro, têm muitas ideias."

