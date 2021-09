Liliana Aguiar admite “magreza” e procura ajuda

Empresária recorreu a profissional do desporto para ganhar peso

Foto: Direitos Reservados

01:33

Cansada do rol de críticas de que tem sido alvo devido à "extrema magreza", a ex-apresentadora Liliana Aguiar, 41 anos, decidiu dar um grito de revolta. "Fui acusada e até mal tratada com alguns comentários ofensivos. Fiquei indignada, pois achei algo triste".No entanto, pouco tempo bastou para começar a sentir-se desconfortável no próprio corpo. "Sou uma pessoa que admito as minhas fases de vida e venho realmente publicar uma foto onde eu acho que cheguei ao meu limite de magreza." Perante a constatação, a agora empresária decidiu procurar ajuda especializada para "ganhar uns quilos em massa muscular ".Admitiu que a perda de peso foi motivada por outras questões. "A minha ansiedade e stress conseguem ganhar à vontade de comer."