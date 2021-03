Liliana Aguiar afastada da televisão após alegado assalto da empregada: "Não tem sido nada fácil"

A carregar o vídeo...

"Não tenho ajuda", lamentou em desabafo.

três crianças: Santiago, de um ano, fruto do casamento com Francisco Nunes; Salvador, de dois, e Miguel Ângelo, de 12 anos, das relação terminadas com José Carlos Pereira e António Miguel Tavares, respetivamente.



Atualmente é comentadora residente no programa 'Big Brother - Última Hora', apresentado por Mafalda Castro, na TVI.

Liliana Aguiar, de 41 anos, revelou os motivos que a levaram a estar afastada da televisão e menos ativa nas redes sociais nos últimos dias.O relato foi curto e não houve espaço a quaisquer explicações. No entanto, a comentadora do 'Big Brother' dá a entender que foi vítima de um assalto por parte da funcionária que tinha contratado para cuidar da lida da casa e dos filhos.Devido a este contratempo, Lili, como é tratada pelos amigos, tem assegurado tudo sozinha., explicou no vídeo partilhado no Instagram.A antiga apresentadora, recorde-se, é mãe de