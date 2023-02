Liliana Aguiar apoia-se em pessoa especial depois do divórcio

01 fev 2023 • 21:21

Separada de Francisco Nunes, com quem casou há quatro anos e tem um filho em comum (Santiago), Liliana Aguiar, de 42 anos, encontrou, junto do filho mais velho Miguel Ângelo Tavares, de 17 anos, o grande suporte para a fase difícil que atravessa., escreveu a ex-apresentadora ainda recentemente na legenda de uma foto onde posa ao lado do filho na estreia deste nas passerelles [desfile de Gio Rodrigues].Miguel Ângelo Tavares, recorde-se, é fruto da relação de Liliana Aguiar com o basquetebolista António Miguel Tavares, de quem Liliana se separou em 2011 (Liliana tem ainda um terceiro filho, Salvador, fruto da relação com o ator José Carlos Pereira).Apesar da separação da também empresária já ter sido confirmada por alguns amigos, a verdade é que Liliana continua sem o admitir publicamente. Ainda assim tem-se multiplicado em mensagens enigmáticas nas redes sociais., começou por escrever. Já este domingo, nova farpa, aparentemente ao agora ex companheiro.