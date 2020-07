Liliana Aguiar arrasa Pedro Alves e Teresa: “Eles faltam muito ao respeito”

À conversa com Maria Botelho Moniz, Marta Cardoso e Cinha Jardim no ‘Extra’ do programa, Liliana Aguiar criticou fortemente o comportamento de Pedro Alves e Teresa durante uma prova, que serve para angariar alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome.

Os dois concorrentes planearam enganar os colegas durante a prova, alterando a hora do micro-ondas, que é a única forma de controlarem os horários definidos para a prova. A "batota" de Pedro Alves e Teresa não foi bem vista aos olhos das comentadoras do ‘Big Brother’, como Liliana Aguiar, que teceu fortes críticas à dupla.

"Não está a haver sequer respeito, porque a verdade é que ninguém está a ver a não ser nós (…) Acho que é uma falta de respeito para quem está a achar que a prova está a ser realmente feita", começou por dizer.

Liliana Aguiar condenou ainda mais a atitude de Teresa e Pedro Alves, que não queriam apostar 100% na prova de cariz solidário, ideia de Diogo: "Isso ainda me choca mais. Das duas uma: ou eles estão a pensar que pelo facto de terem tido essa ideia o ‘Big Brother’ vai perdoar (…) mas eu acho que eles faltam muito ao respeito à produção e à própria existência em si e isso a mim mete-me confusão", disse.

Cinha Jardim também reprovou a atitude dos concorrentes. "Estão completamente nas tintas para a causa solidária", referiu.

