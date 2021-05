Liliana Aguiar batiza-se em cerimónia no mar

Sou Cristã e viverei com Deus todos os dias", começou por escrever.



Sou filha de Deus", refletiu.





Está consumado! Agora é viver e tentar ser ainda mais feliz...", escreveu.



A antiga comentadora do 'Big Brother', da TVI, comentou a publicação do marido mostrando-se orgulhosa da decisão que tinham tomado. "Um momento maravilhoso, lindo, sentido. Que Deus nos acompanhe sempre para sermos melhores pessoas, e com a palavra dele passarmos amor a outras pessoas", finalizou.



Esta terça-feira, 18 de maio, foi especial para. A empresária mostrou nas suas redes sociais o momento em que foi, numa cerimónia marcada por emoção.Na publicação, a empresária identificou a Comunidade Cristã de Lisboa, mostrando que é devota da religião evangélica.Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, também se confessou emocionado por ter sido batizado.