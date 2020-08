Liliana Aguiar coloca botox no rosto e partilha processo com os fãs

Liliana Aguiar entrou na casa dos 40 em março deste ano e, por isso, decidiu redobrar os cuidados que tem com a imagem. A comentadora do ‘Big Brother’ colocou botox no rosto para corrigir algumas rugas de expressão e nas redes sociais mostrou o processo com os seguidores.

"Sei que vocês pensam que ainda sou uma menina mas, na verdade já entrei nos ‘entas’. Hoje, foi dia de corrigir algumas rugas de expressão por tantos sorrisos ao longo dos anos. Continuarei a sorrir", escreveu na legenda do vídeo.

Recorde-se que Liliana Aguiar é mãe de Miguel Ângelo, de 15, fruto da relação, já terminada, com António Miguel Tavares, de Salvador, de três, da relação anterior com José Carlos Pereira, e de Santiago, de um ano, do casamento com Francisco Nunes.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Comentadora do ‘Big Brother’ mostrou processo através de um vídeo que partilhou com os seguidores.