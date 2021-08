Liliana Aguiar: “Comprei colares para as férias”

- CM: Com quem iria de férias até de olhos fechados?









– Com o meu marido [Francisco Nunes] para a Costa Rica ou para as Maldivas.

- Imagine um verão sem restrições. Qual é a primeira coisa que lhe apetece fazer?





– Na verdade, tenho conseguido fazer de tudo dentro do possível.





- Prefere água fria com tempo quente ou água quente com tempo frio?





– Água fria com tempo quente.





- Confesso: o meu pequeno ‘crime’ de verão é…





– Comer bolas de Berlim na praia. É que depois fico sempre maldisposta.





- Protetor, bronzeador ou óleo para fritar ao sol?





- Sempre, protetor 50+.





- A pessoa do lado não tem a toalha a 1,5 m. Denuncia ou afasta-se?





– Afasto-me e vou para um sítio mais seguro.





- Que peça de roupa já comprou para estrear este verão?



- Comprei alguns colares e vestidos para as minhas férias em Ibiza, Espanha.





- Quantos biquínis ou fatos de banho tem?





- Tenho cerca de 30 biquínis e triquínis, mas dou imensos às minhas amigas.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…





- Sentar-me à mesa em restaurantes… Prefiro comer coisas leves e rápidas para ir para a praia.





- Qual é a parte do corpo que mais gosta de ver bronzeada?





- Todo o corpo.





- Um sonho de uma noite de verão?





- Comer uma mariscada em frente ao mar ao som de um saxofone.





- Nunca percebi aquelas pessoas que com o calor…





- Se vestem como se estivessem no inverno.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?





- Confinava o vírus da Covid-19, mas bem longe.





perfil





e é natural do Porto. Tornou-se conhecida do grande público ao participar na terceira edição do ‘Big Brother’ (TVI). Passou ainda por outros reality shows. É empresária com negócios na

área da estética. Tem três filhos.

Liliana Aguiar tem 41 anos