Liliana Aguiar desiste da queixa de violência doméstica

Depois das críticas na imprensa, o CM sabe que a empresária não quer seguir com a acusação ao ex-marido, Francisco Nunes.

Liliana Aguiar e Francisco Nunes

Foto: D.R.

01:30

Depois de acusações mútuas na imprensa e de ter sido noticiado que Liliana Aguiar acusava Francisco Nunes de violência doméstica, osabe que a comentadora vai desistir da intenção de avançar com uma queixa de violência doméstica contra o ex-marido. Liliana Aguiar, de 43 anos, tem confessado a amigos próximos que está cansada de tudo o que se tem escrito e, por isso, decidiu não avançar com a acusação a Francisco Nunes.Saiba mais no Correio da Manhã