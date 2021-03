Liliana Aguiar esclarece assalto da empregada após onda de críticas

A carregar o vídeo...

Comentadora do 'Big Brother - Duplo Impacto' respondeu a alguns seguidores após ser criticada.

utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, dia 12, para esclarecer o alegado assalto da sua empregada após ser alvo de várias críticas nas redes sociais. Em causa estão as declarações polémicas que fez num vídeo que partilhou nos seus instastories (publicações instantâneas) do Instagram, esta quinta-feira, onde acusou a empregada de ter desaparecido: A comentadora doacabou por ser criticada por vários internautas, incluindo pelo humorista, que gozou com a situação através de um vídeo que partilhou nas redes sociais., disse, em tom de ironia., acrescentou.Liliana acabou por responder a algumas questões dos seguidores e reagiu à polémica. "Acho que não tens noção do que disseste sobre a tua empregada. Ela é uma pessoa como tu", disse um internauta. A comentadora respondeu e acusou a empregada de lhe ter roubado:Outro seguidor questionou se Liliana estava a ser irónica. De imediato, Liliana respondeu: ""Como consegues ter aquilo tipo de comentário à cerca de uma empregada?", perguntou outro internauta., afirmou a comentadora.Veja aqui o vídeo publicado pelo humorista: