Liliana Aguiar foi batizada em cerimónia na praia

Ao lado do marido, Francisco Nunes, Liliana Aguiar, de 41 anos, viveu um dos dias mais importantes da sua vida na semana passada."Não consigo descrever este momento. Quero só partilhar convosco que decidi ser batizada. O meu marido fez deste momento ainda mais bonito ao decidir fazê-lo comigo", começou por escrever na legenda de um conjunto de fotografias onde mostra a cerimónia, que decorreu numa praia, em Cascais., concluiu, emocionada com o momento.Francisco Nunes também se mostrou feliz com a mudança na sua vida. "Fui católico não praticante durante anos, devoto a Jesus mas só quando precisava. Hoje sou cristão! Hoje somos cristãos, eu e a minha linda mulher e cabe-nos passar esta mensagem ao resto da nossa família", escreveu.Liliana Aguiar reforçou a sua felicidade num comentário deixado ao marido: "Um momento maravilhoso, lindo, sentido. Que Deus nos acompanhe sempre para sermos melhores pessoas, e com a palavra dele passarmos amor a outras pessoas". O casal tem um filho em comum, Santiago, de um ano. Liliana tem mais dois filhos de outras relações.