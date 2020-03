Liliana Aguiar gasta 70 euros em frascos de desinfetantes de mãos

Empresária está preocupada com os filhos e tomou medidas para prevenir a família contra o coronavírus.

12 mar 2020 • 12:34

Como medida de prevenção, a empresária procurou desesperadamente por embalagens desinfetantes. Encontrou-se 10 fracos do produto numa loja e acabou por pagar 70 euros pelas respetivas embalagens.escreveu nas redes sociais.Até ao momento, estão já confirmados 78 infectados com coronavírus em Portugal. Há ainda, no entanto, centenas de casos suspeitos.