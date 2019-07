Liliana Aguiar: “O apetite sexual aumenta no verão”

Liliana Aguiar, de 39 anos, revela que, depois de ter feito férias no estrangeiro, em março, agora é hora de desfrutar das praias portuguesas. Para a empresária, o verão tem de ser bem quente e, de preferência, com mar calmo.– Já estive fora, agora são cá.– Praia e mar calmo.– Verão quente com água fria.– Entrada a três tempos.– São obrigatórios os petiscos, muita água e diversão. Dispenso a chuva.– Gosto de todos, mas ando numa fase de triquínis.– É uma hipótese.– Acho que convida mais a festas em grupo.– Noites ao relento.– Dizem que sim! No verão as pessoas estão mais alegres, traz boas energias e o apetite sexual aumenta.– Sem roupa.– Água bem fresca.– Romântica? Nunca as vi assim...– Não acredito em amores de verão. Acredito que existam paixões de verão. É diferente...– Refrescar a alma.