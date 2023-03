Liliana Aguiar reage aos comentários sobre a sua separação

'Dois às 10', da TVI.



Cláudio Ramos e Cinha Jardim confessaram em direto estarem preocupados com o facto de o ex-marido de Liliana Aguiar ter manifestado vontade de quebrar o silêncio sobre o fim da relação de ambos, que desde o início está envolvida em polémicas.



A separação de Liliana Aguiar e do ex-marido, Francisco Nunes, voltou a ser comentada no programa

"A qualquer momento corremos o risco de a outra parte falar. E a outra parte falando, vai contar coisas que nós aqui não contamos e que, de certa forma, melindram a primeira versão", disse o apresentador, com Cinha Jardim a completar: "[coisas] Que podem melindrar a imagem da Liliana".

"Acho que ele não o devia fazer e que os filhos não vão gostar de ouvir", continuou Cinha Jardim.



"As informações que recebi é que ele está com muita vontade de falar", disse o apresentador da TVI.



Perante estas declarações, Liliana Aguiar reagiu de imediato ao que os comentadores da TVI tinham dito em direto e referiu que não teme que o 'ex' venha falar publicamente sobre o fim da relação.



"Só queria dizer aqui que não tenho medo, nem tenho telhados de vidro para que alguém possa abrir a boca e melindrar o que quer que seja. Seja a minha pessoa, seja a minha pessoa como mãe, seja a minha imagem. Portanto, está tudo à vontade para poder abrir a boca, para falar, ter tempo de antena. Não tenho qualquer receio", disse Liliana Aguiar.



"E a vocês, amigos comentadores, também quero dizer-vos: não tenham esse receio. Eu estou de consciência tranquila e estou a viver a minha vida como devo viver, como tenho de viver, ao lado dos meus filhos - que estão a ser o meu maior apoio", referiu, dirigindo-se a Cláudio Ramos e Cinha Jardim.



"Obviamente, tenho dias melhores, outros piores, mas tudo se irá resolver. Não fiquem receosos de que a minha imagem possa sair melindrada. Tudo na paz, tudo tranquilo", terminou.