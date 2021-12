Liliana Aguiar revela passado de violência doméstica

01:30

A apresentadora Liliana Aguiar confessa no seu novo livro, ‘Despida de Preconceitos’, ter sido vítima de violência doméstica, e abordou esse tema no ‘Manhã CM’, da CMTV.









“Eu nunca iniciei (o conflito), mas a partir do momento em que sou atacada, seja por um homem ou por uma mulher, eu tenho tendência para a defesa, não fico quieta, eu respondo”, disse a modelo em conversa com os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues.

Liliana Aguiar, de 41 anos, assume-se como uma mulher forte e independente, e diz que não tem medo de nenhum homem: “Nunca me vi como a vítima porque sempre me defendi”. Apesar de ter agido em sua defesa, admite que se considerava uma agressora por responder “na mesma moeda”. E admite que, se fosse hoje, respondia com amor. “Hoje, nunca na minha vida tinha feito metade das coisas que fiz. Respondia com amor”, revelou.