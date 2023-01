Liliana Aguiar: separação confirmada

26 jan 2023 • 16:38





"Não podemos dizer que está a pular de alegria. Todos nós, que temos uma vida profissional mais instável, uma das coisas que ambicionamos bastante é ter uma família. A Liliana lutou muito para ter a família sempre unida. Tomar a decisão de terminar uma relação, não estou a dizer que tenha sido ela ou ele, que seja para melhor", avançou a DJ.

Depois de vários rumores, a confirmação: Liliana Aguiar e Francisco Nunes estão mesmo separados. A informação foi avançada por Gonçalo Quinaz e Merche Romero, comentadores do programa 'Dois às 10', da TVI, que dizem ter falado com a apresentadora e empresária.Cláudio Ramos, apresentador do programa, perguntou se Liliana Aguiar estaria triste com a decisão.Gonçalo Quinaz, por sua vez, acrescentou que a empresária "acreditava que agora seria para sempre, lutou muito por este momento, por ter uma família, e agora começa do zero com três filhos ao seu encargo. Recomeçar, procurar uma casa, mudanças de escola, não é fácil". Por isso, Liliana Aguiar irá começar do zero com os filhos, incluindo procurar uma nova casa.Recorde-se que a empresária e Francisco Nunes começaram a namorar em 2017. Os dois casaram-se em 2018, numa cerimónia secreta. Da relação nasceu Santiago, de três anos.