Liliana Almeida confirma fim do namoro com Jaci no 'Big Brother Famosos'

Liliana Almeida e Jaci Duarte eram namoradas antes do ‘Big Brother’

01:30

Carolina Marques Dias

Liliana Almeida entrou no ‘Big Brother Famosos’ (TVI) comprometida com Jaci Duarte. Mas, dentro da casa, acabou por se apaixonar por Bruno de Carvalho. Após ter trocado beijos e declarações com o ex-presidente do Sporting, na quinta-feira, ao fim de mais de um mês no reality show, a cantora, de 38 anos, confirmou o fim do namoro com a dançarina e cabeleireira.A revelação aconteceu durante a hora de almoço. "A minha ex-namorada fazia ‘bué’ bem arroz", afirmou aos colegas. Nas suas redes sociais, Jaci Duarte ironizou a declaração da "ex-namorada". "Eu sou master a fazer arroz… Jesus."Com uma viagem planeada para as ilhas Maldivas com Bruno de Carvalho, de 49 anos, Liliana Almeida já não equaciona um futuro a dois com a ‘ex’.Em contrapartida, Andrea Soares, melhor amiga da concorrente do reality show da estação de Queluz de Baixo, garante que a dançarina vai estar à espera de Liliana Almeida. "A Jaci é uma mulher muito corajosa e muito segura de si e do que elas sentem uma pela outra. Tem maturidade para entender que a Liliana está dentro de um programa de televisão e fechada numa casa em que eles já sonham uns com os outros", afirmou à revista ‘TV 7 Dias’. A amiga acrescentou ainda que Jaci quer falar com Liliana assim que acabar o jogo.