Liliana Almeida e Bruno de Carvalho ainda não se encontraram

Liliana Almeida foi a concorrente expulsa na última gala do ‘Big Brother Famosos’ (TVI). Contudo, Bruno de Carvalho não estava lá para a receber. O ex-presidente do Sporting decidiu acompanhar a gala na televisão e pronunciar-se nas redes sociais. Esta segunda-feira, a ex-NonStop, disse, no programa ‘Dois às 10’ (TVI), que já falou com o namorado, mas que ainda não estiveram juntos.









“Temos saudades um do outro, mas eu ontem precisei de estar com os meus pais, porque estão a sofrer muito com isto tudo. É a minha prioridade. Eu irei ter com o Bruno, se assim tiver de ser”, contou.

Liliana disse, ainda, que não falou com a ex-namorada, Jaci Duarte, mas que esse será “o próximo passo”.





Bruno de Carvalho não deixou de comentar a expulsão da namorada no Twitter, tendo dirigiu uma mensagem a João Quadros: “Peço-te por amor de Deus que pares de falar da Liliana! A sério, já estou de rastos. Já chega! Por favor amigo!”.





Fragilidades



Durante a gala, Mário Jardel teve a oportunidade de partilhar a sua ‘curva da vida’. “Ia para o treino e ia drogado”, contou. Partilhou ainda ter sofrido uma overdose: “Estive sete dias acordado. Isto não é vida para ninguém e basicamente parei de jogar futebol.”



Reage a insultos



O comentador Flávio Furtado reagiu aos insultos do antigo presidente do Sporting e pediu a Liliana Almeida para lhe entregar uma mensagem. “Dá-lhe só este recadinho e ele vai perceber: eu e a Ana [Garcia Martins] não somos irmãos dele”, disse. recorde-se que Bruno de Carvalho publicou uma fotografia dos comentadores nas redes sociais e escreveu: “Piporca e Flávio vão para a p*** que vos pariu.”



Arrasa a produção

Ana Garcia Martins voltou a atacar a produção do ‘Big Brother Famosos’ na gala. Desta vez criticou o facto de os concorrentes terem recebido as suas mães no domingo passado, quando Jardel ainda chorava a morte da progenitora. "Acho que uma semana após o Jardel ter perdido a mãe, se calhar isto poderia ter sido feito de outra maneira. Acho que o poderíamos ter poupado a esse momento."