Liliana Almeida e Bruno de Carvalho lutam para ser pais

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho foram entrevistado por Júlia Pinheiro, no seu programa na SIC, no Dia dos Namorados, e revelaram que não desistiram de ser pais, bem pelo contrário: o casal planeia recorrer à fertilização 'in vitro'.

"Temos sempre isso na nossa mente. Falamos sobre isso várias vezes, mas ainda não fomos para a frente com nada. Com nada não é bem assim, o Bruno já foi", começou por dizer a cantora, referindo-se ao facto do ex-presidente do Sporting ter feito uma reversão da vasectomia, sem sucesso.

"Não se conseguiu fazer, tem de ser fertilização in vitro. Tem processos, já fiz o meu", frisou Bruno de Carvalho.



"Na realidade, para as pessoas perceberem, o ano passado não foi um ano muito simples, por tudo o que aconteceu. Mexeu, de facto, muito connosco", confessou, referindo-se aos problemas de saúde que os pais enfrentaram.

Os idosos encontram-se agora estáveis mas precisaram de "muito acompanhamento" do filho.



"Mas, neste momento, tudo aquilo que tínhamos de fazer está feito. Estamos mesmo na fase final. Por isso, está nas nossas mãos. Não vamos dizer que vamos já a correr e a saltar, porque quero ver o desenvolvimento da minha mãe. É muito recente. Graças a Deus, parece-nos que os dois estão estáveis. Se assim se mantiver, nós tomaremos a nossa última decisão", rematou Bruno de Carvalho.

Recorde-se que o antigo presidente do Sporting tem três filhas.