Liliana Campos deixa mensagem de despedida a Luísa Castel-Branco : "Amor para a vida toda"

Liliana Campos não esconde o quanto está triste pela saída de Luísa Castel-Branco do programa 'Passadeira Vermelha'.A comentadora vai deixar de fazer parte do painel de comentadores do formato e a apresentadora não resistiu a deixar-lhe uma mensagem especial carregada de emoção publicamente., começou por dizer Liliana, emocionada, após sete anos de união no formato., continuou.

"A Luísa preocupa-se comigo e isso toca e enche o meu coração. Por tudo isto, só posso estar triste…", desabafou, afirmando que "não voltar a ter a Luísa" na sala do ‘Passadeira Vermelha’, onde foram "tão felizes", apesar de nem sempre estarem de acordo, só a podia deixar triste.

"A Luísa nunca foi consensual, mas nunca se preocupou com isso, embora muitas vezes tenha sido injustamente criticada. O ‘Passadeira’ rejuvenesceu a Luísa, disso não tenho dúvidas, e a Luísa deu credibilidade a mais um programa de televisão, disso também não tenho qualquer dúvida", referiu Liliana, orgulhosa.

Liliana Campos terminou o texto emotivo garantindo que está "cheia de saudades" e com "uma vontade enorme" de abraçar a colega, à publicação onde juntou as palavras "Amor para a vida toda" e várias fotografias dos momentos que viveram nos bastidores da SIC.