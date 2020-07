Liliana Campos deixa mensagem emocionada ao filho de Pedro Lima

A apresentadora Liliana Campos assinalou o 22º aniversário do afilhado João Lima, filho do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho, nas redes sociais.

"Parabéns meu querido João Francisco. Amo-te daqui até à lua", escreveu na legenda da fotografia antiga que partilhou ao lado do afilhado.





Hoje sinto um Orgulho Enorme no Homem Bonito em que te esta´s a tornar", começou por escrever.



"A Vida pregou-te um golpe muito duro, mas eu vou lembrar-te sempre das palavras do Sr Padre - na~o nos devemos perguntar porque^ que partiu assim, mas sim, porque motivo e´ que veio ?! E tu e´s UM, entre muitos desses motivos. Esteja onde estiver, o Pai vai continuar com um Orgulho enorme em ver-te seguir a tua Vida e a conquistares os teus Sonhos.

Um beijinho de Parabe´ns, meu Amor", disse ainda.

Mais tarde, deixou-lhe palavras emocionadas.

Liliana Campos e o marido, Rodrigo Herédia, eram amigos próximos do ator e da mulher deste, Anna Westerlund.

Recorde-se que a apresentadora prestou uma homenagem ao ator, no programa ‘Passadeira Vermelha’ da SIC, apelando aos colegas de turma das filhas do apresentador para pararem de enviar mensagens de bullying.



A comunicadora leu ainda um poema na cerimónia de despedida do ator.