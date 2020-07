Liliana Campos desabafa: "Vou continuar a precisar de ajuda"

e que, no passado, após a morte da mãe, e na sequência de outras complicações na sua vida, sentiu vontade de "desaparecer". Na altura, recorreu a várias terapias e a ajuda psiquiátrica para conseguir ultrapassar a fase mais difícil, mas tem noção de que ainda hoje sofre com depressão., disse, acrescentando:TRABALHONo pior momento, Liliana Campos assumiu que o companheiro, Rodrigo Herédia, também não sabia como ajudá-la. "O Rodrigo não sabia lidar com a situação, e eu também não. Não via saída. Não tinha força para lutar, para pegar nos cacos e reconstruir o que eu tinha deixado destruírem.".O trabalho foi um escape para a apresentadora. "Liliana Campos conta que foram "vários" os motivos a deixá-la mal. "A partida da minha mãe foi muito dolorosa, pelo sofrimento que presenciei, mas esse não foi o motivo principal", conta. "Dei-me conta da maldade que existia à minha volta, das mentiras, (...), de várias tentativas para que eu e o Rodrigo nos afastássemos (...). Tudo isto acompanhado com o início de um tratamento de fertilização".