Liliana Campos homenageia Pedro Lima em vídeo emocionante

A apresentadora e amiga de Pedro Lima, Liliana Campos, partilhou esta terça-feira, dia 23 junho, um vídeo emocionante com fotografias de vários momentos da vida do ator, incluindo imagens com a mulher, os filhos, a própria apresentadora e o marido.

Na legenda do vídeo, partilhado no Instagram, a apresentadora escreveu: "Até Sempre Capitão!!", acrescentando um conjunto de emojis verdes.

Recorde-se que Liliana Campos emocionou-se ao falar sobre a morte do ator no programa ‘Passadeira Vermelha’, desta segunda-feira, onde explicou a relação de proximidade que tem com a família de Pedro Lima, lamentando que as filhas do ator estejam a ser vítimas de bullying, ao receberem mensagens negativas por parte de alguns colegas.



Veja aqui o vídeo:

Apresentadora da SIC é madrinha do filho mais velho do ator.