Liliana Campos perde as 'estribeiras' A apresentadora foi criticada por ter dito coisas que na verdade não disse

Liliana Campos

10:24

O romance de Maria Cerqueira Gomes com o toureiro espanhol, Cayetano Riviera, no programa 'Passadeira Vermelha' da SIC Caras, veio à baila.



Ao que parece, Liliana Campos foi criticada por algo que não disse, e foi em direto, na passada sexta-feira que a comentadora perdeu as 'estribeiras'.



" Posso? Deixa-me só dizer lá para casa o seguinte: minhas senhoras, eu não fui ler mas disseram-me" , começou por se explicar. "Nunca, em tempo algum, eu disse que a duquesa de Alba tinha alguma coisa a ver com Cayetano Rivera. Eu, disse, sim, que ela era sogra do Francisco Rivera" , garantiu Liliana Campos.



Ao que parece, a comentadora da SIC foi acusada de ter falado de uma possível traição de Cayetano Rivera à ex-companheira. "Eu não estava a induzir ninguém em erro, nem admito que digam que eu não fiz o trabalho de casa porque se há coisa que eu acompanho há décadas é a história dela e deixo-lhe aqui uma dica: vá procurar em 2013 quando eles se separaram, porque é que foi e com quem é que a Eva andou a dar umas voltinhas. Boa? Obrigada" , referiu 'irritada'.



" As pessoas são tão más, tão más, tão más. É que eu não disse aquilo, eu disse aqui em algum momento que a duquesa de Alba era familiar do outro? (…) Tu dizes uma coisa e de repente as pessoas dizem que tu disseste 500 que não têm nada a ver com o que eu disse" , terminou, em modo de desabafo.



Mais sobre