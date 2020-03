Liliana Campos respira de alívio com o regresso do marido

Finalmente estamos juntos! Estes dias não foram nada fáceis... Sabemos que até melhorar, as coisas ainda vão piorar, mas juntos somos mais fortes", escreveu na publicação.



Recorde-se de que devido à profissão de empresário, o marido de Liliana Campos viaja bastante o que faz com que o casal passe muitos meses separado.

Liliana Campos tem vivido dias de aflição! Rodrigo Herédia, marido da apresentadora, estava fora de Portugal em trabalho e a anfitriã do 'Passadeira Vermelha' estava preocupada com o empresário devido à pandemia do coronavírus.Esta quinta-feira, dia 19 de março, o sufoco de Liliana Campos acabou visto que Rogrido Herédia já está em casa. A apresentadora fez questão de dar a novidade aos seguidores.