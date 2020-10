Liliana Campos sobre a entrada na menopausa: "Sentia-me horrível e queria fazer uma redução mamária"

27 out 2020 • 18:24

Liliana Campos partilhou, na manhã desta quarta-feira, o seu sofrimento com o aparecimento da menopausa precoce.A apresentadora confessou que na altura, com 43/44 anos, ainda pensava que podia ter um filho com o companheiro, o empresário Rodrigo Herédia. "", explicou.Além disso, a aceitação das transformações no corpo também foram difíceis.", admitiu a apresentadora, atualmente com 49 anos.