Liliana Campos sobre morte de Pedro Lima: "Fez com que as pessoas não tivessem vergonha de falar em doenças mentais"

Falou também sobre o 'adeus' a Maria João Abreu.Sobre a morte trágica do ator, a apresentadora acredita que colocou muitos a pensarem:Liliana elogiou ainda a força do filho do eterno galã da ficção nacional, que é também seu afilhado, em lidar com o assunto e como tem ajudado a quebrar tabus associados à saúde mental.Desde a morte de Pedro Lima, o rosto do 'Passadeira Vermelha' passou a dedicar mais tempo àqueles que ama."Levamos todos um abanão e repensamos, mas depois somos sugados pela correria diária e as coisas acabam por não ser como pensávamos. Tem de haver aqui uma luta, insistir para ter mais tempos e para estar mais tempo com aqueles que amamos", completou.