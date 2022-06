Liliana Campos sofre de doença venosa crónica

Liliana Campos

Liliana Campos revelou que sofre de uma doença venosa crónica. A apresentadora do ‘Passadeira Vermelha’ (SIC e SIC Caras) fez a revelação nas suas redes sociais e que alertou os fãs para não ignorarem as dores nas pernas."Já fui operada quatro vezes às varizes da perna esquerda e três da perna direita. A primeira vez tinha 18 anos", escreveu, explicando que herdou a doença dos pais.Embora já tenha sido operada sete vezes, Liliana Campos, de 51 anos, afirmou que há uma grande probabilidade de ir uma vez mais ao bloco operatório. "A última cirurgia foi aos 44 anos,? e é possível que tenha de ser operada novamente, porque como já não tenho as veias principais , a circulação do sangue faz-se pelas veias secundárias, que ‘entopem’ com muita facilidade", explicou.A lidar há mais de 30 anos com a doença, Liliana Campos já tem alguns segredos para quando sente as pernas muito cansadas: faz caminhadas para ativar a circulação, dá umas "chuveiradas de água fria do joelho para baixo" e todos os dias está 20 minutos com as pernas levantadas.