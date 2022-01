Liliana e Bruno de Carvalho de costas voltadas

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida dormem juntos

Afinal o amor não durou e Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estão de costas voltadas. Após a gala de domingo do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), o ambiente de tensão instalou-se entre os dois concorrentes e deu origem a desentendimentos que ditaram o afastamento. A cantora estava a falar com o antigo presidente do Sporting para saber os motivos que o levaram a afastar-se dela. Bruno de Carvalho disse apenas que cada um precisava do seu espaço e virou-lhe as costas, não deixando margem para conversar. Liliana não gostou da atitude e atirou: “O que fizeste ali foi uma grande falta de respeito para comigo”. Liliana garantiu que não vai mendigar a atenção de Bruno de Carvalho e desde então o distanciamento entre os dois tem sido notório, com Bruno a isolar-se do grupo.





Em relação às imagens da alegada agressão de Bruno de Carvalho a Nuno Homem de Sá no confessionário, no domingo, antes da expulsão do ator, a TVI continua sem se pronunciar sobre o caso e não divulga as imagens polémicas.



TVI continua sem revelar imagens da alegada agressão

Ana Garcia Martins tornou público que foi alvo de ameaças por parte dos apoiantes de Bruno a tentar condicionar os seus comentários: “Passam a vida a enviar mensagens a mim e a outros comentadores a tentar coagir-nos de alguma forma, limitar o nosso comentário”. ‘Pipoca’ deixou claro que não irá ceder e que irá comentar a prestação de Bruno como de qualquer outro concorrente.