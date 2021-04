Liliana Filipa apresenta curvas de sonho A antiga concorrente da ‘Casa dos segredos’ já anseia pelos dias de calor. Mostrou, ainda que está com um corpo escaldante

Liliana Filipa apresenta curvas de sonho

11:08

Com o mote de lançar mais uma coleção de biquínis, Liliana Filipa encantou os seguidores com as suas curvas de sereia. A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, da TVI, sempre foi conhecida por ter um corpo de sonho com um ‘bumbum’ tonificado, algo que se destacou na sessão. ‘A Voz do Mar fala com a Alma’ foi o tema escolhido por Liliana Filipa.

Mais sobre

artigos relacionados