Liliana Filipa criticada após desabafo por assumir "cansaço" e medo de "entrar em depressão"

Apesar de ser acusada de estar a lamentar-se sem razão, foram vários os seguidores que compreenderam a situação que Liliana partilhou no desabafo e deixaram mensagens de apoio e força neste momento difícil.Recorde-se que Liliana Filipa foi mãe pela segunda vez em dezembro do ano passado, do pequeno Santi Marcel, fruto da relação com Daniel Gregório, depois de já serem pais de Ariel, que nasceu em setembro de 2018. Apesar de duas gravidezes quase seguidas, a jovem continua a exibir a excelente forma física em poses ousadas e já admitiu que nunca esteve tão magra.