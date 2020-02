Liliana Filipa derrete fãs com momento da filha: "Mamã, eu amo-te"

Liliana Filipa voltou a partilhar um momento ternurento da filha, a pequena Ariel, de apenas um ano, fruto da relação com Daniel Gregório, que não deixou os milhares de seguidores que já coleciona indiferentes.Na publicação do Instagram, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' gravou a filha a imitar as palavras que a mãe diz numa intensa declaração entre ambas., afirmou Ariel, que não hesita em sorrir.De seguida, a bebé bate palmas, feliz por já começar a dizer as primeiras palavras, o que também deixa Liliana orgulhosa.Os fãs da família de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que foram pais recentementes de um menino, Santi Marcel, nascido em dezembro, não hesitam em deixar mensagens ternurentas., foram algumas das mensagens deixadas.Estes momentos ternurentos já são habituais nas redes sociais da ex-concorrente do reality show da TVI, que recentemente também partilhou um momento em que Ariel acalma o irmão numa crise de choro Recorde-se que após ser mãe de Ariel e Santi, Liliana Filipa surpreende por exibir uma excelente forma física pouco tempo após as duas gestações