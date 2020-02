Liliana Filipa está de "coração partido" pelo filho

A carregar o vídeo ...

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' mostra-se abalada.

Liliana Filipa continua a partilhar os momentos em família,O casal está agora a atravessar uma fase difícil por ter o filho mais novo doente.O pequeno Santi está com uma bronquiolite e a ex-concorrente do programa da TVI 'Casa dos Segredos' desabafou com os seguidores., começou por escrever na descrição do vídeo, ao qual acrescentou ainda que o menino. No vídeo, Santi surge a respirar com a ajuda de uma máscara.Depois de partilhar a preocupação com os fãs, Liliana partilhou uma fotografia ternurenta do bebé., escreveu na legenda, voltando a mostrar-se encantada com o mais recente membro da família. Os filhos de Liliana Filipa e Daniel Gregório, Ariel e Santi, fazem as delícias dos admiradores dos jovens nas redes sociais . Recentemente, Liliana partilhou um momento amoroso ao mostrar Ariel a acalmar Santi após uma crise de choro