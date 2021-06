Liliana Filipa faz festa de arromba para o batizado dos filhos

Foi sem dúvida, um momento maravilhoso que ficará nas memórias de toda a família e amigos", garantiu nas suas redes sociais.



"Quando conhecemos o Padre António percebemos rapidamente que estávamos super alinhados para o sacramento do batismo dos nossos filhos. Foi uma celebração super tranquila, descontraída e todos nos sentimos envolvidos com o seu discurso. As palavras emocionaram e tocaram os nossos corações", escreveu.



, garantiu nas suas redes sociais., escreveu.

O último domingo foi um dia bem especial para a família de. A empresária juntou 78 familiares e amigos para celebrar o batizado dos filhos Ariel, de dois anos, e Santi, de um, que teve lugar no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.Depois da cerimónia, Liliana Filipa seguiu para a praia onde decorreu o resto da festa.Face à pandemia, a jovem empresária alertou quede forma a poderem viver o dia do batismo dos meninos sem se preocuparem com um possível contágio da Covid-19.Liliana Filipa elegeu um vestido da estilista Micaela Oliveira para a cerimónia, tendo mudado de roupa para desfrutar da festa que durou até à noite.