Liliana Filipa foi vítima de roubo de identidade e pede ajuda aos fãs: "Não dormi nada"

Liliana Filipa revoltada com o roubo da sua conta de Facebook

Liliana Filipa Antunes partilhou com os seguidores que foi vítima de roubo de identidade na sua conta oficial de Facebook, algo que lhe tirou o sono durante a noite pela preocupação que causou., começou por dizer.A ex-concorrente da quinta edição da 'Casa dos Segredos' mostrou-se angustiada apesar de revelar que já não dá muito uso a essa rede social. No entanto, não deixa de estar revoltada pelo roubo que sofreu às mãos de piratas informáticos e por saber que alguém está ao comando da sua conta., lamentou.Num desabafo que partilhou nas redes sociais, a empresária descreve a situação e garante que já tentou de tudo para conseguir voltar a ter acesso à conta, mas sem sucesso.No entanto, confessou que decidiu não fazer queixa nas autoridades por considerar que não é sensato preocupar a polícia numa altura que se vive em tempos de pandemia.A namorada do também ex-concorrente do reality-show da TVI Daniel Gregório pediu ainda aos milhares de seguidores para a ajudarem caso soubessem de alguma forma de resolver o transtorno.